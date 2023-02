La Fièvre #2 CHAUFFAGE COLLECTIF Samedi 18 février, 19h00 Le Molotov

A partir de 6€

♫♫♫

https://soundcloud.com/le13mac▫️ (Live Hypnotic Post Punk)▫️ (Live & DJ set Dancehall)▫️ (DJ set ElectroPop/Rap/Reggaeton)▫️ (DJ set House/Tech House)

:

https://www.helloasso.com/…/la…/evenements/la-fievre-2

:

Adhérent•e : prix libre à partir de 6€

Non Adhérent•e : prix libre à partir de 7€

Sur place : 8€ (cash only)

La billetterie sert à rémunérer les artistes, merci pour elleux

Tu te rappelles de ces 300 personnes du 5 Novembre ? On te conseille de prendre tes places avant pour être sûr.e de pouvoir prendre part à ce réchauffement lesbien

Le Molotov : 3 places Paul Cézanne 13006 Marseille

Métro Notre Dame du Mont

Bus 74

La chaleur humaine c’est aussi le réconfort, la sympathie apportés à autrui, la rencontre.

On a prévu un cocktail sans alcool spécial Fièvre.

Ça va brûler et il n’y a pas de vestiaire alors soit stratégique baby.

Les soirées de la Fièvre sont des lieux respectueux de chacun.e.s. Tout comportement dangereux, irrespectueux ou haineux, quelle qu’en soit sa nature, n’est pas toléré et entrainera une sortie définitive du lieu.

Une équipe de la Fièvre sera reconnaissable et assurera un environnement bienveillant pour toustes. L’eau sera en accès libre sur le bar et l’espace extérieur sera accessible si tu souhaites faire des pauses.

La Fièvre est une association cherchant à promouvoir la culture lesbienne sur le territoire marseillais au travers d’évènements festifs. Exister à travers la fête, la joie de vivre et le plaisir, c’est aussi se revendiquer.

Soirée par et pour les lesbiennes.

Adelphe queer welcome.



