[Darkwave/Indus/EBM – Los Angeles, USA]La mystique masquée de Kontravoid perdure depuis plus d’une décennie.Depuis la sortie de son LP éponyme en 2012, Cameron Findlay (ancien batteur de Crystal Castles) né au Canada et basé à Los Angeles, a perfectionné la dark pop avec son œuvre qui oscille entre les genres EBM, électro et goth.Ses productions, telles que « Too Deep » de 2019 et « Faceless » de 2021, plongent dans les coins les plus délabrés des clubs brumeux et éclairés par des stroboscopes : il n’y a pas d’autre choix que de danser.Mais il y a une douceur troublante et une capacité évidente à composer des chansons déchirantes, à la fois captivantes et empreintes de mélancolie.« Undone » de 2018 a été l’un des préférés des fans depuis sa sortie sur le label berlinois Fleisch Records.Sur scène, Kontravoid capte l’attention du public avec sa performance puissante qui équilibre sa concoction spécifique de harsh beats avec sa signature de motifs rythmiques de ligne de basse. Il a tourné aux côtés de Boy Harsher, ADULT, Drab Majesty et Hide, et a remixé des artistes comme Schwefelgelb et Kris Baha.Un véritable homme de l’ombre, Kontravoid est une figure incontournable de la scène dark electronic.

DENUIT

[Nightwave/Darkwave – FR]

Denuit est un duo à la vie à la mort. Leur style ? Si Depeche Mode et The Cure étaient un duo et que Robert Smith chantait comme Siouxsie.

C’est froid, c’est nocturne mais jamais déprimant, c’est de la Night-Wave un point c’est tout.

→ https://www.facebook.com/Denuit.band/

→ https://www.instagram.com/denuit.band/

→ http://denuit.bandcamp.com/

→ http://denuit.band/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-14T20:30:00+01:00

2023-02-14T23:59:00+01:00