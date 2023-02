MOLLY / Abstract Puppet / Plain Men Le Molotov, 11 février 2023, Marseille.

MOLLY / Abstract Puppet / Plain Men Samedi 11 février, 20h30 Le Molotov

7,50€

♫♫♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

À l’occasion de la sortie de son nouvel album « Picturesque » sur Sonic Cathedral, le 13 janvier 23, MOLLY sera sur la scène du Molotov pour ce concert spécial, aux côtés d’ABSTRACT PUPPET et PLAIN MEN.

◆ MOLLY

Le duo autrichien MOLLY est une entité musicale passionnante qui explore les possibilités artistiques du shoegaze, de l’ambient, du néo-psychédélisme, du noise rock et de l’expérimental. En utilisant des dynamiques de guitare ambitieuses, des voix angéliques, des batteries réverbérantes et bombardées, et des tempos drastiques, MOLLY crée des atmosphères musicales complexes qui vous plongent dans un sentiment de calme troublant.

MOLLY est un duo contemporain exaltant, un exemple parfait d’artiste capable de créer des paysages sonores textuels gigantesques avec des approches et des outils minimalistes.

→ facebook.com/wearemolly

→ instagram.com/wearemolly

◆ ABSTRACT PUPPET

Abstract Puppet est un projet musical pour voyager dans l’espace de nos pensées. Des murs de son oniriques se mélangeant à de douces (et moins douces) guitares et des rythmiques oscillant entre balade dream pop et rock shoegaze. Des sonorités inspirées de Slowdive, Duster ou même Basement.

→ facebook.com/abstractpuppet

◆ PLAIN MEN

Plain Men est un duo électro post-rock marseillais mêlant instruments organiques (guitare, basse), synthétiseurs analogiques, samples, rythmes et collages électroniques.

Résistant aux classifications, PLAINMEN propose une musique sophistiquée, alternant les séquences planantes, dansantes, et parfois bruitistes.

→ facebook.com/plainmen.band

→ instagram.com/plainmenband



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T20:30:00+01:00

2023-02-12T00:30:00+01:00