LE BRUIT QUI COURT Le Molotov, 4 février 2023, Marseille.

LE BRUIT QUI COURT Samedi 4 février, 20h30 Le Molotov

6 / 6,50€

♫♫♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « schneethan », « cache_age »: 86400, « description »: « tikitaka tekiteknoo », « type »: « rich », « title »: « schneethan », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-wswSvvtgvSixy4sV-KuG3vQ-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/dersandmannizda?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/dersandmannizda », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «



WORM

https://on.soundcloud.com/Ge9Bo

JOR!S

https://on.soundcloud.com/frTaL https://on.soundcloud.com/xVnpfWORMJOR!S Pour stimuler vos sens:

– Une réalisée par Olali Studio ou par @olali.art dansera au rythme de la musique et des gilets vibrants restransmettant les vibrations du son seront mis à votre disposition

– Quelques seront mis à disposition pour créer une connexion plus profonde entre vous et la musique L’ambition future du Bruit Qui Court est d’ouvrir un lieu dédié à Marseille expérimentant et utilisant différentes techniques Ce lieu sera ouvert à tous aura pour objectif de sensibiliser au handicap sensoriel et d’accompagner chacun dans l’appréhension de ses sens Intéréssé(e) par notre concept ?

Nous sommes joignables par mail à l’adresse emkia13@gmail.com

*L’entièreté du prix des places sera reversé à l’association pour l’organisation de nos prochaines soirées multisensorielles ainsi que la création de notre lieu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T20:30:00+01:00

2023-02-05T01:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Molotov Adresse 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville Le Molotov Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Le Molotov Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

LE BRUIT QUI COURT Le Molotov 2023-02-04 was last modified: by LE BRUIT QUI COURT Le Molotov Le Molotov 4 février 2023 Le Molotov Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône