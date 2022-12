LES CLOPES + JUL GIACO + AVENOIR Le Molotov, 3 février 2023, Marseille.

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

Le Molotov et Carlito Flamingo présentent :

▸ VENDREDI 3 FÉVRIER AU MOLOTOV

◆ LES CLOPES

(Coldwave sans filtre)

« Les Clopes sont au Lexomil ce que Droopy est au black metal: de la new wave pistache déprimante tour à tour sombre ou crétine. Leur troisième album s’appelle Troa. Comme le chiffre, plus ou moins »

◆ JUL GIACO

(Synthwave pétée)

C’est d’entre Marseille et les îles Ricard, que le coquin de crooner Jul Giaco nous arrive tel un homme médiéval micro en main, texte en français, sur du live machine dépouillé pour nous livrer une bataille électronique inclassable.

Des paroles cyniques sur ses prods dansantes aux mélodies synthwave brutes… Y’a Filaaade !

◆ AVENOIR

(Noise Pop)

Avenoir explore un style pop grunge entre ballades et footings, à travers des chansons écrites en français et en anglais.

Sasha Vaughan (voix, guitare), Léo Joussellin (guitare) et Charles Priem (basse, drum machine) parviennent à nous emmener dans leur univers mélancolique et hypnotique inspiré de My Bloody Valentine, Fleetwood Mac ou encore Jeff Buckley.



