Asgaardian Events & Les Acteurs de L’ombre Productions présentent:

Grima (Atmospheric Black Metal)

Fondé par Velhelm et Morbius, le duo est né des lugubres forêts sibériennes. Créé en 2014 en tant que projet studio uniquement, il développe une philosophie païenne « basée sur le culte de la forêt ancienne, son pouvoir et sa magie, où le Grima est un dieu suprême… un esprit puissant, qui ne protège que ceux qui vivent dans la forêt, et punit quiconque ne respecte pas la nature ».

La guerre modernisée est dévastatrice, non seulement pour les êtres humains mais aussi pour la Terre. Elle sème la mort et la décadence sur tout ce que notre culte vénère, laissant meurtrissures et cicatrices indélébiles sur le corps de notre planète. Elle embrase notre temple sacré. Grima, notre dieu tout-puissant, pleure à la vue de cette destruction engendrée par des êtres impies. Mais nul n’entend nos lamentations, car nous parlons une langue oubliée depuis longtemps.

C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous annoncer notre tournée européenne « Frostbitten », « gelé » en français.

POSITION POLITIQUE : GRIMA a publiquement dénoncé les crimes de guerre russes sur le sol ukrainien. Lors de notre dernière tournée, nous avons collecté plus de 1 600 € que nous avons reversés à « Caritas International – Nothilfe Ukraine-Krieg », pour soutenir les victimes de guerre ukrainiennes et quelques artistes ukrainiens locaux qui ont dû annuler leurs projets de tournée en raison de la guerre.

+ Support Hyrgal + Corpus Diavolis

CORPUS DIAVOLIS (Black Metal Satanique / Marseille)

https://ladlo.bandcamp.com/album/apocatastase

Une approche rituelle et cérémoniale du syncrétisme satanique dévoilant des chemins cachés vers l’illumination et la conscience spirituelle. Une musique organique; Des parties slow doom et des détails avant-gardistes enrichissent la brutalité primordiale la musique du groupe.

Ouverture des portes: 19:00h

Début concert: 19:30h



