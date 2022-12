Oldies Party : Old Sound Makers et after strictly vinyls Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Oldies Party : Old Sound Makers et after strictly vinyls Le Molotov, 7 janvier 2023, Marseille. Oldies Party : Old Sound Makers et after strictly vinyls Samedi 7 janvier 2023, 21h00 Le Molotov

♫♫♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Oldies Attack !

Venez bouger les pieds sur du bon son oldies. Au programme : un groupe et des selectas pour pousser les galettes…

Old Sound Makers, c’est un voyage dans la Jamaïque des années 70 : du rocksteady, du reggae, du ska. La rythmique est survoltée, la section de cuivres inépuisable et la chanteuse déchainée ! Depuis 8 ans, le groupe se produit sur différentes scènes de la région et récemment à l’Espace Julien pour la première partie de Clinton Fearon.

Et après, on continue de danser avec des sélections strictly vinyls : jamaican oldies, rythm’n’soul et autres sons sixties.

Aux manettes : Freaks City Groovers, Juanito Banana et Titou007.

