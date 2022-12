FORRO MASSILIA / MEDUSA Le Molotov, 17 décembre 2022, Marseille.

FORRO MASSILIA / MEDUSA Samedi 17 décembre, 20h30 Le Molotov

11,50€

♫FORRO CUMBIA♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://link.dice.fm/Ga4ae7803742 »}]

Marseille, viens combattre le froid et te réchauffer en dansant frénétiquement sur les rythmes tropicaux de l’Amérique du sud.

Soirée de folie avec de la musique live de 21h à 1h30, forro et cumbia pour endiabler la scène et te faire transpirer sur les pistes !

21H 23H

FORRO MASSILIA

M comme Massilia, mais aussi M comme Métissé, Mélangé, Misturado, ou même Molotov, ce Forró rassemble autour de Seba Yahia un cocktail de musiciens d’horizons divers au service du son, du groove et de la musicalité pour la plus grande joie des danseurs !

23H30 1H30

MEDUSA

Medusa est une formation de neuf musiciennes dynamiques situées sur Marseille et alentours, qui joue de la cumbia endiablée pour le plus grand plaisir des danseurs et amoureux des mélodies et rythmes latins. Notre musique est joviale, dansante. Le spectacle est sincère, l’énergie toujours au rendez-vous et la complicité avec le public se noue à chaque fois.

Entrée à 10 euros

De superbes emapnadas chiliennes sur place

Et de l’amour, beaucoup d’amour !

Billetterie : https://link.dice.fm/Ga4ae7803742



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T20:30:00+01:00

2022-12-17T23:59:00+01:00