SOvOX / G L I T C H / Lodi Gunz Le Molotov, 16 décembre 2022, Marseille.

SOvOX / G L I T C H / Lodi Gunz Vendredi 16 décembre, 20h30 Le Molotov

6€

♫♫♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/sovoxband »}, {« data »: {« author »: « SOvOX », « cache_age »: 86400, « description »: « SOvOX – Last Night n@ MAKE ME PROD / PAPE DIFFUSION/ nDistribution : BELIEVEnEnregistru00e9 et mixu00e9 par Maison Sauvage Studio (Lucas Martinez, Simon Granier) nMastering : Sonics MasteringnRu00e9alisation Clip/ Montage : Florian Journo / Chlou00e9 Mu00e9cheri.nGaffer/ Focus- Puller : Lauren De La BorienLumiu00e8res : Bastien SemerivanPhotographe plateau : Johanna DelcroixnActeurs: nJade DumasnLeo CiavarellanEsther Victoria Kany nEva BillardonnEnrico BattaglianLeo MoyannUn grand merci a Fabienne Puccinelli. », « type »: « video », « title »: « SOvOX – Last Night (Official Video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/kkb_zjwIAcI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=kkb_zjwIAcI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCSDFYEs_57erhCksZrozU_Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «



Ecoute: https://www.facebook.com/sovoxbandEcoute: https://youtu.be/kkb_zjwIAcI G L I T C H – Post Punk (Marseille)

Fer de la lance de la nouvelle scène underground marseillaise, le jeune trio propose un son hybride. Un Post-Punk hypnotique aux accents Noisy et aux touches New Wave.

Glitch se veut fantasmagore contemporain, il joue avec les images et écrit ses propres contes, mythes et autres fabulations.

À travers ce rituel qu’iels nous livrent iels créent ainsi, en communion, une nouvelle forme de folklore.

Un mot pour décrire la musique à la fois rageuse et aérienne de ce jeune groupe Inouïs du Printemps de Bourges 2022 :

Mystico-underground.

Like: https://www.facebook.com/glitchbandmars

Ecoute: https://youtu.be/N3P898nRi4c Lodi Gunz – Sugar Garage (Marseille)

Groupe de garage rock sucré basé à Marseille avec des influences Blues, Stoner et Rockabilly.

Ils font bouger tout le sud avec leurs riffs déjantés, hardant et charnue.

A la voix Shep, roucoule comme du Lou Reed et s’excite comme du Kurt Cobain.

Jules à la basse, ne cessent de refléter Rage against the machines, tonitruant et lyric à la fois. Derriere la guitare Lead, Vitia et ses riffs ensorcelant nous emmène comme un mage à travers des nuages nébuleux.

Avec Théo à la batterie, c’est le coté garage qui prend le dessus et tout le monde ne manque pas de se jeter dans des pogos convulsif et explosif.

Like: https://www.facebook.com/lodigunz

Ecoute: https://youtu.be/GDNWE_tT25A PAF: 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-16T20:30:00+01:00

2022-12-17T02:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Molotov Adresse 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville Le Molotov Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Le Molotov Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

SOvOX / G L I T C H / Lodi Gunz Le Molotov 2022-12-16 was last modified: by SOvOX / G L I T C H / Lodi Gunz Le Molotov Le Molotov 16 décembre 2022 Le Molotov Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône