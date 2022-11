NNHMN + UNDERTHESKIN Le Molotov, 8 décembre 2022, Marseille.

NNHMN + UNDERTHESKIN Jeudi 8 décembre, 20h30 Le Molotov

11,50€ en pré-vente

♫Darkwave / Post-Punk♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

◆ NNHMN

NNHMN est un duo Berlinois délivrant une dark-électro provocante, infectée de synthés grésillants, de rythmes lancinants et de voix fantomatiques captivantes.

Lee Margot et Michal Laudarg se sont lancés dans un voyage sonore entre New Brutalist Theatre et musique électronique expérimentale, en gardant néanmoins toujours un pied dans la culture techno.

Le son enivrant de NNHMN est défini par des textures analogiques et des lignes de basse arpégées, avec une sensation d’exploration sonore, du post-punk à la synth-wave en passant par le dark-disco.

En ouverture :

◆ UNDERTHESKIN

One-man project/live trio – animé par la froideur et la simplicité suggestive. Production analogique, atmosphère sombre, son de boîtes à rythmes et de synthés 80’s, pulsations froides des basses, guitares shoegazing/post-punk et voix glaciales. Feel it under your skin!



