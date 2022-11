MAD SIN Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

MAD SIN Dimanche 4 décembre, 20h30 Le Molotov

17,55€ en pré-vente

♫Berlin Psychobilly♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 35 ans d’existence mais pas une ride pour Mad Sin !

Formé en 1987, le groupe naît dans les rues d’un Berlin marqué par l’alcoolisation massive et les frasques des contre-cultures Punk et Rockabilly, ils continuent d’écumer les festivals et les salles, électrisant le public toujours capable de plonger la tête la première dans la fosse comme si les 3 dernières décennies n’avaient jamais eu lieu.

Le Punkabilly vient de trouver ses maîtres : Mad Sin. Ils finissent par étoffer leur jeu, un savant de mélange de Rockabilly, Country et Punk-Rock …

