Parea Club Le Molotov, 2 décembre 2022, Marseille.

Parea Club Vendredi 2 décembre, 21h00 Le Molotov

5€

♫♫♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://shotgun.live/fr/events/parea-club-molotov »}, {« data »: {« author »: « SABB », « cache_age »: 86400, « description »: « DJ / Producteur / Musician », « type »: « rich », « title »: « SABB », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-SHtYzeEhBlK7z7iO-cOPyzQ-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/sabbxmusic », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/sabbxmusic », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

https://shotgun.live/fr/events/parea-club-molotov – /

https://soundcloud.com/sabbxmusic /

https://soundcloud.com/izadora-celada / /

https://soundcloud.com/folcobottero 21h-2h

: 5€ (CB ou CASH)

(Pk ce prix d’entrée? Rappelons que grâce vos merveilleuses contributions, cela nous permet en priorité de rémunérer à juste titre des artistes émergent.e.s de la scène locale, puis à travailler sur la communication et le développement de nos projets culturels… du coup merciiii d’avance). :

|

|

|

* Tenter de recréer des espaces de liberté, sans jugement ou animosité où les personnes peuvent danser, profiter et s’exprimer tout en se sentant libres d’être elles-même, peu importe leur sexe, leur orientation sexuelle, leur genre et/ou leur origine.

* Vous proposer une programmation musicale de qualité avec des artistes émergents de la scène locale, marquée par des esthétiques / /

* Vous proposer une ambiance électrique, humide, et brumeuse, dans le partage et la bienveillance, à jauge intime et à prix accessible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T21:00:00+01:00

2022-12-03T02:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Molotov Adresse 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville Le Molotov Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Le Molotov Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Parea Club Le Molotov 2022-12-02 was last modified: by Parea Club Le Molotov Le Molotov 2 décembre 2022 Le Molotov Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône