THE CASUALTIES + Rats Don’t Sink + Salvation Le Molotov, 10 novembre 2022, Marseille.

THE CASUALTIES + Rats Don’t Sink + Salvation Jeudi 10 novembre, 20h30 Le Molotov

13,50€ en pré-vente / 15€ sur place

♫♫♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

★ THE CASUALTIES ★

[NYC Street Punk Killers]

The Casualties sont une institution du Punk Rock américain depuis plus de 25 ans.

Après avoir sorti des albums sur des labels tels que PunkCore, Side One Dummy et Season of Mist, le groupe a atterri sur le légendaire label de Los Angeles, Cleopatra Records, pour leur dixième album studio : WRITTEN IN BLOOD.

Enregistré avec la super équipe de Bill Stevenson et Jason Livermore aux commandes de leur Blasting Room Studios, WRITTEN IN BLOOD est également le premier album à accueillir un nouveau chanteur et ami de longue date du groupe, David Rodriguez de Starving Wolves et anciennement Krum Bums.

Le mythique groupe de Street Punk New Yorkais a parcouru presque tous les coins du globe et a participé à des tournées nord-américaines massives dans le cadre du Warped Tour, et a tourné avec des groupes tels que THE EXPLOITED, GBH, CIRCLE JERKS, HATEBREED, CROWBAR, GWAR, MUNICIPAL WASTE, FLOGGING MOLLY, GOATWHORE, BRUJERIA et bien d’autres.

En ouverture,

★ RATS DON’T SINK ★

[Punk HxC Marseille]

Rats Don’t Sink (Les Rats Ne Coulent Pas) est un groupe de Hardcore Punk formé à Marseille en Janvier 2014.

Depuis près d’une décennie, le quatuor a arpenté le Sud de la France et l’Espagne, partageant la scène avec des groupes comme The Casualties, Bishops Green, Lion’s Law, Komintern Sect ou encore Grade 2, pour n’en citer que quelques-uns.

À ce jour ils ont sorti 4 disques : « From Sewers They Come » (EP, 2018), « Rats In The Cab » (Split avec le groupe Américain Johnny Cab, 2019), « Stubborn Rodents » (LP, 2021) et tout dernièrement « The Ratpack » (EP, Mars 2022).

★ SALVATION ★

[Punk Rock Marseille]

Salvation a vu le jour en 2018 d’une idée de Pierre-Emmanuel et William, tous deux issus de la scène Punk Rock marseillaise. Salvation est un quatuor qui tient ses influences du Punk Rock mélodique californien tel que Green Day, Blink 182, NOFX et laisse une place importante aux chœurs comme les groupes Simple Plan ou encore Uncommonmenfromars.

Les membres de Salvation ont partagé la scène avec des groupes tels que Dagoba, MUTE, Anti-Flag, Skating Polly, Maid of Ace, The Decline, Justine, The Bombpops, Real MCKenzie, The Roughneck Riot, Uncommonmenfrommars.

Leur premier album « Uncorrectable », paru en janvier 2022 sur toutes les plateformes d’écoute, compte 12 titres qui furent très bien reçus par le public ! Ils composent actuellement leur prochain album prévu pour début 2023 et qui s’annonce plus moderne tout en restant nostalgique des années 90’s.

20h30

Prévente : 12€ / Sur place : 15€

Billetterie : link.dice.fm/o3086b5adf3f



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T20:30:00+01:00

2022-11-11T01:30:00+01:00