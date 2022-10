OF THE WAND & THE MOON + DAISY DICK Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

OF THE WAND & THE MOON + DAISY DICK Le Molotov, 9 novembre 2022, Marseille. OF THE WAND & THE MOON + DAISY DICK Mercredi 9 novembre, 20h30 Le Molotov

9,50€ en pré-vente

♫Dark / Neo-Folk♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ◆ OF THE WAND & THE MOON

[Dark Neo-Folk, Danemark]

Largement reconnu comme une pointure du genre néofolk contemporain, Of The Wand & The Moon, de son vrai nom Kim Larsen, est de retour avec un nouvel album studio, « Your Love Can’t Hold This Wreath Of Sorrow » (2021), dix ans après son chef-d’oeuvre acclamé « The Lone Descent » (2011).

Les dix nouvelles chansons du musicien sont hautement atmosphériques, mélancoliques et crépusculaires. Il s’inspire ouvertement des chanteurs et compositeurs des années 60 et 70 tels que Lee Hazlewood, Leonard Cohen et Serge Gainsbourg, mais aussi des bandes originales de films de la même époque.

Tout en continuant à composer une neo-folk sombre, les thèmes païens et runiques occupant toujours une place importante, il s’insère plus profondément avec ce nouvel opus dans la brèche qu’il avait ouverte avec « The Lone Descent ». Il continue ainsi d’explorer de nouveaux territoires tout en parvenant à se renouveler. En première partie,

◆ DAISY DICK

[Sad Folk, France]

2 ans aprés la sortie de son premier album, et en pleine préparation d’un nouvel opus, Daisy Dick revient enfin sur scène en duo pour y interpréter ses titres dans de nouvelles versions arrangées mais toujours aussi personnelles et mélancoliques. 20h30

Prévente : 8€ / Sur place : 10€

Billetterie : link.dice.fm/X067b3dd114e

ℹ️ lemolotov.com

