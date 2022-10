SUEDE RAZORS + KALEKO URDANGAK + REVANCHE Le Molotov, 5 novembre 2022, Marseille.

SUEDE RAZORS + KALEKO URDANGAK + REVANCHE Samedi 5 novembre, 20h30 Le Molotov

A partir de 16.55€

♫♫♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Marseille Oi! et Le Molotov présentent :

▸ SAMEDI 5 NOVEMBRE AU MOLOTOV

★ SUEDE RAZORS ★

[Punk Rock, USA]

Suede Razors est un groupe de Rock’n’Roll formé de quatre musiciens originaires de la baie de San Francisco, dont les membres font également partie d’ALTERNATE ACTION, ULTRA SECT, HARRINGTON SAINTS, HOUNDS & HARLOTS et SYDNEY DUCKS.

En combinant des éléments de Punk, de Pub Rock, de Bootboy-Glam et de Mod-Revival des années 70, ils ont créé leur propre type de Rock’n’Roll Rétro amplifié et brutal !

★ KALEKO URDANGAK ★

[Street Punk Oi!, Pays Basque]

Kaleko Urdangak est un groupe Oi! antifasciste originaire de Bardulia formé en 2011. Ils sont considérés depuis longtemps comme un groupe culte dans toute l’Europe.

Si vous aimez la Oi! mélodique et le Street Punk avec des refrains solides, vous allez adorer ces gars !

Un spectacle live imposant qui ressemble à un violent orage et qui incite à chanter et à faire du bruit !

★ REVANCHE ★

[Aggro Oi!, Suisse]

Revanche est un groupe de Oi! nerveuse originaire de Genève, formé en 2020 et comptant deux ex-membres de SOUS ESCORTE.

20h30

Prévente & sur place : 15€

Billetterie : link.dice.fm/ydef38267d6c

ℹ️ lemolotov.com



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T20:30:00+01:00

2022-11-06T00:30:00+01:00