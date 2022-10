WAU WAU COLLECTIF Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

WAU WAU COLLECTIF Le Molotov, 20 octobre 2022, Marseille. WAU WAU COLLECTIF Jeudi 20 octobre, 20h30 Le Molotov

8,50€ sur place

♫♫♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur vec ses sons cosmiques avant-gardistes venus du Sénégal, Wau Wau Collectif est un groupe révolutionnaire qui dépasse les frontières et scènes musicales. Inspiré par la tradition ouest-africaine, les chants de louange soufis, le jazz spirituel et les rythmes dub, le résultat donne l’impression d’assister à l’accouchement d’un genre nouveau. Des boucles de percussions hypnotiques se mêlent aux échos de chants, rythmes électroniques et voix d’enfants telles des vagues déferlantes. 20h30

Prévente & sur place : 7€

Billetterie : link.dice.fm/Ga1b11b4f4d4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T20:30:00+02:00

2022-10-20T23:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Molotov Adresse 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville Le Molotov Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Le Molotov Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

WAU WAU COLLECTIF Le Molotov 2022-10-20 was last modified: by WAU WAU COLLECTIF Le Molotov Le Molotov 20 octobre 2022 Le Molotov Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône