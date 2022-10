Wilko & NDY + Emma Beko + Loucas Le Molotov, 19 octobre 2022, Marseille.

Wilko & NDY + Emma Beko + Loucas Mercredi 19 octobre, 20h30 Le Molotov

8,50€ en pré-vente

♫♫♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

EMMA BEKO Affrontant son anxiété tête première à travers son art, la rappeuse montréalaise Emma Beko couple son écriture mélancolique à des sons apocalyptiques pour créer sa vision abstraite et sensible du hip-hop, parée d’une esthétique intime et crue. « Bien que j’embrasse pleinement l’absurdité de la vie, j’essaie toujours de faire quelque chose qui compte quand plus rien ne compte. Je suis une contradiction ambulante ». Sa dernière sortie, un album en deux parties composé de 2 EP intitulés « Digital Damage » et « Superficial Stains » confirme son talent dans la création d’un hybride tout à fait unique entre le hip-hop et la musique alternative, avec un contenu lyrique puissant, cru et touchant qui ne cesse de fasciner et d’intriguer ceux qui l’écoutent.

+ WILKO & NDY Le duo Wilko & Ndy offre une nouvelle facette de la scène rap marseillaise. Les textes astucieux et les beats entre hip-hop, pop et electro donnent au projet une impulsion singulière. Si Wilko & Ndy racontent leurs déboires et les aspirations d’une époque désabusée, ils le font avec subtilité et distance. Ils abordent des questions et enjeux propres à leur génération, mettant l’accent sur les émotions, les sentiments au travers d’une introspection parfois proche de la folie.

Sur scène leur aisance est indéniable. Accompagnés par Loris Bini (percussionniste et machiniste), le set est explosif, enrichi de synthétiseurs, percussions électroniques et live Ableton.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-19T20:30:00+02:00

2022-10-19T23:59:00+02:00