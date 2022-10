Coco Fanfare Club + Tropical Raclette Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Coco Fanfare Club + Tropical Raclette Le Molotov, 14 octobre 2022, Marseille. Coco Fanfare Club + Tropical Raclette Vendredi 14 octobre, 20h00 Le Molotov

Prix libre

♫♫♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Tropical Raclette fête ses 5 ans en compagnie de ses copaines de la Coco Fanfare Club, tout droit venu·e·s de Montpellier ! Venez souffler les bougies et festoyer toute la soirée avec nous !

—

Entrée prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T20:00:00+02:00

2022-10-15T01:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Molotov Adresse 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville Le Molotov Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Le Molotov Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Coco Fanfare Club + Tropical Raclette Le Molotov 2022-10-14 was last modified: by Coco Fanfare Club + Tropical Raclette Le Molotov Le Molotov 14 octobre 2022 Le Molotov Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône