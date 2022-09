Safe Room Le Molotov, 7 octobre 2022, Marseille.

Safe Room Vendredi 7 octobre, 21h00 Le Molotov

5,99€ en pré-vente

https://soundcloud.com/moher-le

https://soundcloud.com/ketrmusic https://soundcloud.com/42l( ): ( ) 21h-2h

* Tenter de recréer des espaces de liberté, sans jugement ou animosité où les personnes peuvent danser, profiter et s’exprimer tout en se sentant libres d’être elles-même, peu importe leur sexe, leur orientation sexuelle, leur genre et/ou leur origine.

* Vous proposer une programmation musicale de qualité avec des artistes émergents de la scène locale, marquée par des esthétiques / /

* Vous proposer une ambiance électrique, humide, et brumeuse, dans le partage et la bienveillance, à jauge intime et à prix accessible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T21:00:00+02:00

2022-10-08T02:00:00+02:00

