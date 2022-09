BELORE / SILHOUETTE Le Molotov, 6 octobre 2022, Marseille.

BELORE / SILHOUETTE Jeudi 6 octobre, 21h00 Le Molotov

9,50€

♫BLACK METAL♫

Dæmonicreation présente :

BELORE

(Epic/Atmospheric Black Metal)

https://belore.bandcamp.com/

Belore est le projet solo de black metal épique d’Aleevok (Darkenhöld) influencé par l’heroic fantasy et les mondes médiévaux.

Le premier album de Belore était un voyage en terres oubliées, où chaque titre racontait une histoire – un monde où paysages, magie et histoire médiévale se côtoient.

Poursuivant dans cette tradition, le deuxième album comprend six chansons captivantes et variées de Black Metal épique/atmosphérique rappelant des groupes comme Summoning, Caladan Brood, Cân Bardd ou encore Sad Legend. L’album transporte les auditeurs dans une fiction, monde médiéval où ils peuvent se laisser emporter par leur imagination.

SILHOUETTE

(Atmospheric Black Metal)

https://silhouettebm.bandcamp.com/

Silhouette est un groupe de Black Metal français montpelliérain créé en 2019 par Achlys. Pensé initialement comme un one man band, le projet s’ouvrira à d’autres musiciens afin d’intégrer notamment une forte complémentarité entre chant clair féminin et chant black traditionnel/chant DSBM. Le concept de la Silhouette renvoie à des rêves et des visions, celles de personnes lointaines, dont les formes, les traits et les intentions resteront à jamais imperceptibles. À travers la brume et les ruines de l’âme, Silhouette aborde les thèmes des êtres perdus et fantomatiques dont il ne reste que des souvenirs et fragments. Le groupe propose alors un voyage entre mélodies intenses, tempêtes et accalmies enveloppantes symbolisant le parcours de celui qui ose traverser avec mélancolie les lieux et les spectres de son passé.

21h / PAF : 8€

LE MOLOTOV

3 Place Paul Cézanne,

13006 Marseille



