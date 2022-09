RCA #6: Colour Haze ✘ Decasia ✘ Praÿ Dimanche 2 octobre, 20h30 Le Molotov

https://www.colourhaze.de/Fondé dans les années 90 à Munich, COLOUR HAZE est l’un des plus anciens groupes de Stoner Rock, et est devenu aujourd’hui un groupe incontournable de cette scène prolifique.Épousant initialement un son fortement influencé par Kyuss sur leurs premiers albums, les allemands s’orientent ensuite vers un style plus psychédélique voire même krautrock à partir de l’album Tempel en 2006.Depuis, le groupe a sorti 4 albums, le dernier en date étant « We are » en 2019, toujours sur son propre label Elektrohasch.—————DECASIA (Heavy Psych Rock – France)Sur scène, le trio propose un show immersif et puissant qui vous en met plein la vue ! Le groupe offre un cocktail explosif, empruntant autant aux grands noms du rock psyché qu’à la scène stoner actuelle (All Them Witches, Elder, Colour Haze…) nous montrant ainsi toute la richesse et diversité sonore que ce genre propose ! Après deux EPs ‘‘DECASIA’’ en 2014, puis ‘‘The Lord is Gone’’ en 2017 ; le power trio a sorti son 1er album ‘‘An Endless Feasts for Hyenas’’ le 5 avril 2022 sous le label Heavy PsychSounds.Pour écouter :En live >> https://youtu.be/L4kHxwoPbMg Full album : https://youtu.be/RWHd31xo2oU —————Praÿ (Heavy Psych/Stoner Prog instrumental – France)Praÿ est un power trio instrumental de Heavy Psych / Stoner Prog Lyonnais actuellement composé de Maud Gibbons (Guitare), Jason Rols (Basse) et Antoine Berthet-Bondet (Batterie).La formation forge ses compositions en 2018 lors de sa formation et commence à se produire sur scène début 2019.Les morceaux de Praÿ proposent une atmosphère planante et enivrante, un effet crée par la durée des titres qui permet aux musiciens et aux publics de rentrer en trance au rythme des riffs puissants et profonds.Le groupe sort son premier LP de quatre titres en mai 2019, ce premier opus éponyme est bien accueilli par la critique et le public ce qui motive le trio à continuer de composer. Décembre 2020 sort donc « Hemerith », un EP de 2 titres qui sortira également en vinyl grace à la mobilisation des fans via un Crowdfunding.Actuellement Praÿ se transforme en quatuor, ils preparent l’arrivé sur scène de leur second guitariste ainsi qu’un nouvel album.Mettez vos ceintures de securité, le voyage spacial (live session) se passe ici !Influences : Glowsun / Sleep / Belzebong / My Sleeping Karma / Naxatras—————

