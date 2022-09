SOIRÉE CUMBIA#4: medusa / La Bruja Le Molotov, 1 octobre 2022, Marseille.

MEDUSA

Medusa est une formation de neuf musiciennes dynamiques situées sur Marseille et alentours, qui joue de la cumbia endiablée pour le plus grand plaisir des danseurs et amoureux des mélodies et rythmes latins. Notre musique est joviale, dansante. Le spectacle est sincère, l’énergie toujours au rendez-vous et la complicité avec le public se noue à chaque fois.

21h 23h La Bruja

23h30 1h30 Médusa

entrée 10 euros

