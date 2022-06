LE MOLOCO – THE FAT BADGER’S SOUL TRAIN + SPARSE DJ SET

Sortez vos plus beaux costumes pour ambiancer le dancefloor au son de la funk des années 70. Cerise sur le gâteau : l’équipe de Sparse prendra les platines pour prolonger la fête au cœur de la nuit. +33 3 81 30 78 30 https://www.lemoloco.com/agenda/the-fat-badgers-soul-train-sparse-dj-set/ Un groupe au groove imparable sur scène, The Fat Badger’s, un tapis de danse au milieu de la foule, des boules à facettes et une bonne dose de paillettes sont les maître-mots de cette soirée « Soul Train ».

