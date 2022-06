LE MOLOCO – SAN SALVADOR + SOURDURE, 2 décembre 2022, .

LE MOLOCO – SAN SALVADOR + SOURDURE



2022-12-02 22:00:00 – 2022-12-02

9 EUR [ FOLKLORE MODERNE ]

Si vous aimez BCUC / Battles / Lo Cor de la Plana

San Salvador n’est pas un concert de musique d’îles lointaines…

San Salvador c’est un concert radical chanté à six voix, deux toms, douze mains et un tambourin.

Six voix qui font entendre la langue occitane de l’ouest du Massif Central à travers les festivals d’Europe et du monde comme pour rappeler, à une génération élevée aux transes électro, toute une généalogie de ferveurs et de vertiges. Alliant l’énergie et la poésie brute des musiques populaires à une orchestration savante, les six voix de San Salvador sont puissantes, terriennes, connectées, presque chamaniques. Elles chantent un folk tellurique et hypnotique, soutenu par des percussions à l’autorité affirmée.

Il en résulte un moment déroutant dans un mix entre tragique et joyeux, d’une rare intensité à la croisée de la transe, d’un choeur punk et de constructions math-rock ; dansant et chaleureux ; hyper-rythmiques et haletant. Que vous soyez fan de bal folk, de musiques traditionnelles, de rock ou même de techno, ce groupe corrézien vous percutera comme rarement un autre artiste ne l’aura fait. « Chacun, d’où qu’il vienne, a un lien enfoui avec le chant, avec des ancêtres, avec la ruralité. Nous retissons ce lien », affirme San Salvador.

Alors laissez-vous entraîner avec eux dans la transe !

+33 3 81 30 78 30

