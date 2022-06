LE MOLOCO – PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION + JACK AND THE BEARDED FISHERMEN

LE MOLOCO – PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION + JACK AND THE BEARDED FISHERMEN, 20 septembre 2022, . LE MOLOCO – PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION + JACK AND THE BEARDED FISHERMEN



2022-09-20 19:00:00 – 2022-09-20 EUR 20 septembre 2012 : le Moloco ouvrait ses portes au public pour la première fois. 10 ans plus tard, on vous donne rendez-vous pour une soirée anniversaire gratuite pleine de découvertes.

Vous entrerez dans un Moloco entièrement redécoré, avec une fresque murale monumentale réalisée par un artiste reconnu du monde du street-art.

Après vous avoir présenté les concerts à venir à l’automne, les incroyables Jack and the Bearded Fishermen s’empareront de la scène pour un concert qui s’annonce mémorable. A la frontière de la Noise, du Heavy-Rock, du Post-Hardcore et de l’Indie rock. +33 3 81 30 78 30 https://www.lemoloco.com/agenda/presentation-de-la-programmation-jack-and-the-bearded-fishermen/ 20 septembre 2012 : le Moloco ouvrait ses portes au public pour la première fois. 10 ans plus tard, on vous donne rendez-vous pour une soirée anniversaire gratuite pleine de découvertes.

Vous entrerez dans un Moloco entièrement redécoré, avec une fresque murale monumentale réalisée par un artiste reconnu du monde du street-art.

Après vous avoir présenté les concerts à venir à l’automne, les incroyables Jack and the Bearded Fishermen s’empareront de la scène pour un concert qui s’annonce mémorable. A la frontière de la Noise, du Heavy-Rock, du Post-Hardcore et de l’Indie rock. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville