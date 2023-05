Le Mois parisien du Handicap : théâtre Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare, 17 juin 2023, Paris.

Du samedi 17 juin 2023 au dimanche 10 septembre 2023 :

.Tout public. payant

Les spectacles et les concerts sont payants aux tarifs de 15 euros (tarification normale), de 10 euros (tarification réduite), et de 8 euros (tarification « jeune public »).

Les lectures et les « irruptionnantes » sont gratuites.

Tout au long de ce mois de juin, des activités de mobilisation citoyenne, de sensibilisation, du handisport, des spectacles, des expositions et des visites guidées seront proposés dans tous les arrondissements de la capitale. L’objectif : donner la parole aux personnes concernées et réunir les acteurs du monde du handicap pour des temps de réflexion et d’ambition collectives, porteurs d’innovations et de progrès social.

Le Festival du théâtre de verdure est un Festival pluridisciplinaire alliant Théâtre, concerts, lectures et rencontres; il se déroule entièrement en plein air, au coeur du Jardin du Pré Catelan, invitant à partager des créations, des actions de transmission, et à expérimenter un dialogue avec le vivant. Festif, social, engagé et multigénérationnel, le Festival transcende les différences en étant sensible aux questions de parité, de diversité et d’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Ce qui frappe et séduit immédiatement lorsqu’on découvre le Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare, c’est sa beauté unique et singulière. L’impression d’être hors du monde grâce à l’alliance réussie entre art et nature. A cette fête des sens et de l’esprit, se rajoute une grande proximité entre les artistes et le public.

C’est pourquoi le Festival du Théâtre de Verdure n’a qu’un but: prolonger la magie de ce lieu unique en offrant au plus grand nombre un festival pluridisciplinaire d’une grande exigence artistique.

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite – Route de Suresnes/Le Pré Catelan – Bois de Boulogne 75016 Paris

Contact : https://letheatredeverdure.com theatredeverdure.contact@gmail.com

Les petites madeleines Festival du Théâtre de Verdure