Le Mois parisien du Handicap : spectacle « le Cabaret Duo Soma » Square Monseigneur Maillet, 8 juin 2023, Paris.

Le jeudi 08 juin 2023

de 19h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Tout au long de ce mois de juin, des activités de mobilisation citoyenne, de sensibilisation, du handisport, des spectacles, des expositions et des visites guidées seront proposés dans tous les arrondissements de la capitale. L’objectif : donner la parole aux personnes concernées et réunir les acteurs du monde du handicap pour des temps de réflexion et d’ambition collectives, porteurs d’innovations et de progrès social

Duo SOMA, 21 ans de scène, présentera son nouveau spectacle « le Cabaret Duo Soma » ! Des chansons, des histoires, un univers poétique de ouf !

En seconde partie, tout le monde danse, tel qu’il est, avec Balance ta Chouette, sur des airs venus de toutes les régions où l’on danse, pour frissonner, pour virevolter !

La Cie Anqa lancera le mouvement et facilitera la danse pour celles et ceux qui le veulent.

Une soirée de mixité, musique et danse pour toutes, pour tous, à pieds, en fauteuil ou ce que vous voulez…

Un évènement organisé par Duo SOMA et soutenu par la Ville de Paris, la DAC, la mairie du 19è

Square Monseigneur Maillet Place des Fêtes 75019 Paris

Contact : http://duosoma.com/ poesie.du.ventre@free.fr https://www.facebook.com/DuoSoma/ https://www.facebook.com/DuoSoma/

© Fred Borios Duo SOMA