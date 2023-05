Le Mois parisien du Handicap Médiathèque Marguerite Duras, 1 juin 2023, Paris.

Le samedi 17 juin 2023

de 10h30 à 12h00

Le jeudi 01 juin 2023

de 14h30 à 16h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Tout au long de ce mois de juin, des activités de mobilisation citoyenne, de sensibilisation, du handisport, des spectacles, des expositions et des visites guidées seront proposés dans tous les arrondissements de la capitale. L’objectif : donner la parole aux personnes concernées et réunir les acteurs du monde du handicap pour des temps de réflexion et d’ambition collectives, porteurs d’innovations et de progrès social.

Ateliers découverte de l’image tactile

L’Image au Bout des Doigts (LIBD) est une association à but non lucratif dont l’objectif est de permettre la création et la diffusion d’ouvrages illustrés tactilo-visuels, lisibles avec les yeux et avec les doigts, destinés aux publics aveugles et malvoyants.

L’objectif est de présenter le concept

d’album en relief puis d’accompagner les lecteurs durant l’exploration

des pages. Une phase d’apprentissage est nécessaire pour que les

lecteurs puissent s’approprier les codes de la lecture tactile. Avec un

peu de pratique et d’entraînement, les personnes déficientes visuelles

sont capables de lire des images en relief d’une manière autonome.

La médiathèque Marguerite Duras proposera deux ateliers de découverte des ouvrages édités par LIBD :

Jeudi 1er juin – 14h30 : Atelier adultes autour de l’ouvrage Le Messager du Louvre

Samedi 17 juin – 10h30 : Atelier jeunesse (8-12 ans) autour de l’ouvrage Poursuite en ville

Sur inscription – public mixte (voyants et déficients visuels)

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

