Le Mois parisien du Handicap – Diffusion du Film « Un projet Fou », 17 juin 2023, .

Le samedi 17 juin 2023

de 17h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Merci de confirmer votre présence à espacecanopy@gmail.com

« Tout au long de ce mois de juin, des activités de mobilisation citoyenne, de sensibilisation, du handisport, des spectacles, des expositions et des visites guidées seront proposés dans tous les arrondissements de la capitale. L’objectif : donner la parole aux personnes concernées et réunir les acteurs du monde du handicap pour des temps de réflexion et d’ambition collectives, porteurs d’innovations et de progrès social. »

Samedi 17 juin – 17 heures – Projection du film

« Un projet fou » de Jean-Marc Bourillon (France),

récompensé par le Prix du meilleur long métrage fiction du Festival

international du film sur les handicaps 2020, prix ex-aequo avec un film indien, Chuskit.

Un projet fou… a été réalisé par

Jean-Marc Bourillon, infirmier au CATTP

de Vitry-sur-Seine (GH Paul-Guiraud), avec les patients de l’atelier vidéo, de

mai 2018 à Juillet 2019. Laurence Etienne, monteuse et coscénariste du film, a

accompagné bénévolement le projet.

« Un projet fou porte bien son titre, il est toujours

fou de vouloir faire un film. Alors quand on s’appelle Arnaud, que l’on a 50

ans, que l’on ne connait rien au cinéma, que l’on souffre de troubles

psychiques chroniques, c’est encore plus fou d’arriver à embarquer dans cette

aventure son ami Adida et les autres patients du centre thérapeutique. Le plus

fou encore c’est que les spectateurs sont entraînés à notre tour dans cette

aventure chaotique. Ce film plein d’émotions, d’humour et de gravité révèle

deux acteurs magnifiques, Arnaud et Adida, qui imprègnent le film de leurs

belles présences ». J.S. Maison pour l’image et la Photographie (Source JM

Bourillon).

Contact : https://www.espacecanopy.fr/galerie 0603691049 espacecanopy@gmail.com https://www.facebook.com/canopyactualite/ https://www.facebook.com/canopyactualite/ https://www.espacecanopy.fr/galerie

Jean-Marc Bourrillon Diffusion du film en presence du réalisateur et membres du cast