Le Mois parisien du Handicap Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa, 15 juin 2023, Paris.

Le jeudi 15 juin 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. A partir de 10 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit

Tout au long de ce mois de juin, des activités de mobilisation citoyenne, de sensibilisation, du handisport, des spectacles, des expositions et des visites guidées seront proposés dans tous les arrondissements de la capitale. L’objectif : donner la parole aux personnes concernées et réunir les acteurs du monde du handicap pour des temps de réflexion et d’ambition collectives, porteurs d’innovations et de progrès social.

Dans le cadre du mois parisien du handicap, La Compagnie Les Rêves fous vous invite à

lutter contre les situations de maltraitance avec son nouveau spectacle participatif « C’est pour ton bien »

.

Madame Almeida atteint un grand âge. Son fils a engagé une assistante de vie à domicile pour prendre soin d’elle. Il pourrait être surpris…

Préjugés

raciaux, négligence, infantilisation, manque d’écoute et de respect,

malhonnêteté,… Un vrai bouquet ! A vous de jouer pour y réagir… et

agir !

Le théâtre forum vous permet d’intéragir sur scène avec les comédiens et contribuer à dénouer des situations interprétées.

Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa 63 rue Buzenval 75020 Paris

Contact : kensarowiwa@ligueparis.org

©lesrevesfous