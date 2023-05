Le Mois parisien du Handicap Bibliothèque Vaugirard, 8 juin 2023, Paris.

Le jeudi 08 juin 2023

de 19h15 à 21h15

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Ouvert à toutes et à tous

Adapté au personnes ayant un handicap

A partir de 8 ans, les familles sont les bienvenues

« Tout au long de ce mois de juin, des activités de mobilisation citoyenne, de sensibilisation, du handisport, des spectacles, des expositions et des visites guidées seront proposés dans tous les arrondissements de la capitale. L’objectif : donner la parole aux personnes concernées et réunir les acteurs du monde du handicap pour des temps de réflexion et d’ambition collectives, porteurs d’innovations et de progrès social.

Savez vous ce qu’est le tango ? Une opportunité d’améliorer sa posture, donc son équilibre, pour les mettre au service de la relation à son binôme et au groupe.

Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris

Contact : https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/ 01 48 28 77 42 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard/

William Beaucaret