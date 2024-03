Le Mois du Son « Dis… c’est quoi ton métier ?! Musicothérapeute » Rue du Parc en Ciel Pau, samedi 13 avril 2024.

Le Mois du Son « Dis… c’est quoi ton métier ?! Musicothérapeute » Rue du Parc en Ciel Pau Pyrénées-Atlantiques

La Biblio64 et les bibliothèques partenaires vous présentent la deuxième édition du mois du son dont le thème pour 2024 est corps sonore .

Rencontre avec Cécile Malaval

1h // dès 15 ans

Cécile Malaval, musicothérapeute, accompagne l’humain, d’avant même la naissance et durant toute la vie. Son objectif, le bien-être et le mieux vivre au

quotidien pour chacun ! Elle nous présentera tous les aspects de son métier ce qu’est la musicothérapie, les différents publics qu’elle rencontre,

les outils qu’elle utilise, comment elle les choisit selon les besoins, ce que les séances personnalisées apportent. Elle nous fera aussi vivre un temps de

découverte de détente. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 15:00:00

fin : 2024-04-13

