Bordeaux Métropole, le lundi 4 octobre à 10:00

Le Mois du Québec est un évènement unique : une tournée qui débutera le 4 octobre 2021 à Bordeaux et qui fera étape dans 15 villes françaises durant tout le mois d’octobre. L’association Objectif Québec sera là pour répondre à toutes vos questions et surtout pour vous apporter de la stratégie et vous proposer un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre projet au Québec. Une quarantaine d’intervenants experts seront présents en présentiel ou virtuel pour vous apporter un maximum d’informations : finances, immigration, vie culturelle, relocation, emploi, formations, études, reconversion… Journée ouverte à l’ensemble des habitants de la métropole. Journée de rencontres et de conférences sur les études et l’emploi au Québec Bordeaux Métropole Esplanade Charles de Gaulle, Bordeaux Bordeaux Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T10:00:00 2021-10-04T18:00:00

