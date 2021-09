Le Mois du Québec – Bordeaux Bordeaux Métropole, 4 octobre 2021, Bordeaux.

Bordeaux Métropole, le lundi 4 octobre à 10:00

Tu rêves d’une expérience au Québec ? Tu souhaites en savoir plus pour monter ton projet et être orienté au mieux selon tes attentes ? Le Mois du Québec, événement unique organisé par Objectif Québec et en itinérance dans toute la France, s’arrête à Bordeaux le lundi 4 octobre 2021 de 10h à 18h dans les locaux de Bordeaux Métropole (Esplanade Charles de Gaulle, Bordeaux). Au programme : des conférences, des rendez-vous personnalisés, des rencontres avec de nombreux partenaires… Entrée libre et sur inscription. [En savoir plus](https://www.lemoisduquebec.com/)

Entrée gratuite et sur inscription

Le Mois du Québec, événement annuel itinérant organisé par Objectif Québec, s’arrête à Bordeaux et propose de t’accompagner dans ton projet de mobilité au Québec.

Bordeaux Métropole Esplanade Charles-de-Gaulle 33045 Bordeaux Cedex Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T10:00:00 2021-10-04T18:00:00