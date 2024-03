Le mois du Polar à la Bibliothèque Bibliothèque municipale Joseph Roumanille Saint-Rémy-de-Provence, samedi 20 avril 2024.

Le mois du Polar à la Bibliothèque Bibliothèque municipale Joseph Roumanille Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de la saison culturelle, en lien avec le spectacle Seuil, la Bibliothèque Joseph Roumanille organise le mois du Polar !

Tout au long du mois d’avril, plusieurs événements autour du Polar seront organisés à la Bibliothèque municipale Joseph Roumanille.



Exposition « Polar » au tout long du mois d’avril.



• Samedi 6 avril de 10h30 à 12h Criminologie de la fiction à la réalité

Rencontre avec Anne-Sophie Cabusat-Galeron, criminologue à Saint-Rémy-de-Provence



• Mercredi 17 avril de 15h à 16h Heure du conte spécial « Enquêtes endiablées »



CLUEDO GEANT sur inscription 4 sessions de jeu

Les vendredis 19 et 26 avril à 18h30 + les samedis 20 et 27 avril à 17h30.



• Samedi 20 avril de 14h30 à 16h Rencontre avec Guillaume Véran, historien.



• Samedi 27 avril à 11h et 14h Lectures noires par la compagnie Les Pieds au Sol .

Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bibliotheque@ville-srdp.fr

