Parc-musée du granit, le samedi 12 février à 14:00

Numérique. On parle de l’imprimante 3D, mais savez-vous comment ça fonctionne ? Lors de cette animation, un animateur de l’EPN vous montrera une imprimante 3D en fonction et les bases de la modélisation 3D. Ce sera également pour vous l’occasion de vous sensibiliser et découvrir la réalité virtuelle.

Gratuit. Sur réservation. Attention COVID-19 : Port du masque obligatoire / Un pass vaccinal vous sera demandé pour les personnes de plus de 16 ans.

Découverte et immersion en réalité virtuelle. Initiation à l’impression 3D Parc-musée du granit 12 le haut du bourg à Saint-Michel-de-Montjoie Saint-Michel-de-Montjoie Manche

2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T17:00:00

