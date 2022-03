Le mois du numérique > Atelier réparation Barenton, 5 mars 2022, Barenton.

Le mois du numérique > Atelier réparation EPN L@b 46 rue du presbytère Barenton

2022-03-05 09:00:00 – 2022-03-05 12:00:00 EPN L@b 46 rue du presbytère

Barenton Manche Barenton

Le réseau des espaces publics numériques (EPN) vous offre un ensemble de rendez-vous tout public autour de la culture numérique, allant des jeux vidéo à la réalité virtuelle, en passant par la programmation. Ce mois du numérique sera essentiellement consacré à la découverte, la prévention, l’initiation et aux jeux. Ainsi ce ne sont pas moins de 67 animations qui seront proposées lors de cet événement qui se déroulera sur l’ensemble du territoire en février et mars prochain. Tout ceci afin d’éveiller la curiosité des différents publics, de sensibiliser aux nouveaux enjeux du numérique et d’apprendre tout en se divertissant.

ATELIER REPARATION.

Venez réparer ensemble : des petits électroménagers, électroniques, des jouets ou encore des objets du quotidien. Les réparateurs vous proposeront un diagnostic et vous participerez à la réparation de votre objet.

Gratuit – à partir de 12 ans.

Renseignements et inscriptions auprès des EPN de la Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel – Normandie.

arnaud.geffroy@msm-normandie.fr +33 2 33 91 82 49

