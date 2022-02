Le mois du livre en Bretagne Pont-l’Abbé, 12 février 2022, Pont-l'Abbé.

Le mois du livre en Bretagne Pont-l’Abbé

2022-02-12 – 2022-03-13

Pont-l’Abbé Finistère

A l’occasion de cette première édition du Mois du Livre en Bretagne, plusieurs rendez-vous sont prévus à la Médiathèques de Pont-l’Abbé.

Cette grande manifestation littéraire régionale, à destination du grand public, a pour objectifs de promouvoir et mieux faire connaître la création littéraire et les éditions bretonnes.

Pendant un mois, bibliothèques, librairies et salons proposeront donc à tous les publics, petits et grands, de rencontrer les auteurs et les autrices, les éditeurs et les éditrices oeuvrant sur leur territoire.

Pendant un mois, ces lieux du livre organiseront des temps d’échange et de partage avec les acteurs du livre qui permettent à la création littéraire d’exister en Bretagne, dans toute sa singularité.

Pont-l’Abbé

