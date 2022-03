Le Mois du Gallo spectacle Le P’tit Teyâtr Plémet Plémet Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Conférence "Son histoire, son enseignement, son avenir" par Fabien Lécuyer et Anita Rouault. Le premier temps, animé par Fabien Lécuyer, s'attachera à traiter de l'histoire du gallo, de sa place dans le monde actuel et de ses perspectives pour l'avenir. Le deuxième temps, avec Anita Rouault, chargée de mission pédagogique au sein de l'association Cllâssiers, portera sur l'enseignement du gallo dans les écoles primaires. Un temps d'échange est prévu avec les participants à la suite de ces interventions. Durée : 2 heures.

