Le Mois du Gallo spectacle Le P'tit Teyâtr Le Quillio, 12 mars 2022

Le Mois du Gallo spectacle Le P’tit Teyâtr Salle des fêtes Espace Croml’ec’h Bourg Le Quillio

2022-03-12 – 2022-03-12 Salle des fêtes Espace Croml’ec’h Bourg

Le Quillio Côtes d’Armor Le Quillio

Ce théâtre de marionnettes proposé aux petits et aux grands emmène le public à la découverte du « P’tit Teyâtr ». Suivez les aventures et rencontres de Misère, Prospérus et du petit Mimosa en pays gallo. Arriveront-ils à monter leur teyâtr et à enchanter de leurs tours les habitants de Haote-Bertègne ?

Cette résidence d’artiste entamée en 2020 avec la compagnie Autre Direction et Marie-Chiff’mine connaîtra sa première représentation devant du public. Un spectacle destiné à se jouer dans les salles et établissements scolaires du territoire de Haute-Bretagne.

Gratuit. Durée : 45 min. Sur réservation à contact@cacsud22.com avant le 11 mars à 14h en indiquant le nom, prénom, commune d’habitation et séance souhaitée*.

*En fonction de la demande, l’organisation se réserve le droit d’orienter le public vers la séance de 14h30 ou celle de 17h30.

Salle des fêtes Espace Croml’ec’h Bourg Le Quillio

