Le Mois du Gallo Lecture et contes théâtralisés La Prénessaye La Prénessaye Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La Prénessaye

Le Mois du Gallo Lecture et contes théâtralisés La Prénessaye, 27 mars 2022, La Prénessaye. Le Mois du Gallo Lecture et contes théâtralisés Salle des fêtes Bourg La Prénessaye

2022-03-27 – 2022-03-27 Salle des fêtes Bourg

La Prénessaye Côtes d’Armor La Prénessaye Portée par l’association des Préchous qui promeut la langue gallèse sur le territoire de Bretagne Centre depuis 20 ans, ce moment de lectures et contes théâtralisés sous forme de cabaret revisitera notamment les contes modernes de Robert Raulo “ Conteries a fére descendr les coucous des chénes ” (2017). Leur intervention sera accompagnée par plusieurs conteurs en gallo qui feront découvrir à travers la langue, l’histoire et les légendes de la Haute-Bretagne. Avec la présence de Maurice Le Dourneuf et de Armelle Collet, deux figures locales de la langue gallèse. Durée : 2h30. patrimoine@cacsud22.com +33 2 96 28 93 53 http://www.cacsud22.com/ Portée par l’association des Préchous qui promeut la langue gallèse sur le territoire de Bretagne Centre depuis 20 ans, ce moment de lectures et contes théâtralisés sous forme de cabaret revisitera notamment les contes modernes de Robert Raulo “ Conteries a fére descendr les coucous des chénes ” (2017). Leur intervention sera accompagnée par plusieurs conteurs en gallo qui feront découvrir à travers la langue, l’histoire et les légendes de la Haute-Bretagne. Avec la présence de Maurice Le Dourneuf et de Armelle Collet, deux figures locales de la langue gallèse. Durée : 2h30. Salle des fêtes Bourg La Prénessaye

dernière mise à jour : 2022-03-04 par Office de tourisme Loudéac Communauté

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, La Prénessaye Autres Lieu La Prénessaye Adresse Salle des fêtes Bourg Ville La Prénessaye lieuville Salle des fêtes Bourg La Prénessaye Departement Côtes d'Armor

La Prénessaye La Prénessaye Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-prenessaye/

Le Mois du Gallo Lecture et contes théâtralisés La Prénessaye 2022-03-27 was last modified: by Le Mois du Gallo Lecture et contes théâtralisés La Prénessaye La Prénessaye 27 mars 2022 Côtes-d’Armor La Prénessaye

La Prénessaye Côtes d'Armor