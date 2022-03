Le Mois du Gallo initiation à la langue Loudéac, 24 mars 2022, Loudéac.

Le Mois du Gallo initiation à la langue Centre socio-culturel de la Providence 36 rue de Moncontour Loudéac

2022-03-24 – 2022-03-24 Centre socio-culturel de la Providence 36 rue de Moncontour

Loudéac Côtes d’Armor Loudéac

Une initiation à la langue gallèse et des animations avec les élèves du cours de gallo sont proposées à tous les publics. Animées par Anita Rouault, qui s’occupe des cours hebdomadaires proposés par le CAC Sud 22, les activités prévues dans ce cadre porteront une dimension éducative, ludique et théâtrale avec la présence d’ateliers et de jeux en gallo divers et variés pour tous les niveaux.

Gratuit. Durée : 1h30.

