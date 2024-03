Le Mois du Gallo Exposition « Les vieux métiers toute une actualité ! » Cinéma Le Club Fougères, lundi 4 mars 2024.

Le Mois du Gallo Exposition « Les vieux métiers toute une actualité ! » Cinéma Le Club Fougères Ille-et-Vilaine

Aïdon ! C’ét parti pour un mouâz d’ateliës, d’espectacls, de balossrie, de chminries e pés core ben d’aor surprinzes aotour du galo den l’mouâz d’mar ! O La Granjagoul, léz cmunes e léz souètes du peïz s’donent la main pour fére decouvri ao monde le caozment de Haote-Bertègne durant l’Mouâz du Galo. Tout l’mouâz d’mar, n’i’ara hardi d’cae perpozé pour tertout e pour tout léz âjes, pari ! Dame, alëz don cri vôs canepins !

Hop ! C’est parti pour un mois d’ateliers, de spectacles, de rencontres, de balades et surprises autour du gallo en mars ! Collectivités publiques et associations du territoire s’associent à La Granjagoul pour vous faire découvrir la langue de Haute-Bretagne durant le Mois du Gallo. De nombreuses activités familiales et intergénérationnelles seront proposées durant le mois de mars, à vos agendas !

Le galo qhi q’c’ét don ? Le gallo est la langue romane de Bretagne. Le terme gallo vient d’une racine celtique gall . Il désigne en Bretagne celui qui utilise la langue romane de Haute-Bretagne, distincte du breton. L’existence d’une Bretagne linguistiquement double est attestée depuis le Moyen-âge

Exposition temporaire sur les vieux métiers en Haute-Bretagne. Photographies de Maurice Langlois légendées en gallo. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04

fin : 2024-03-31

Cinéma Le Club 1 Esplanade des Chaussonnières

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Le Mois du Gallo Exposition « Les vieux métiers toute une actualité ! » Fougères a été mis à jour le 2024-02-28 par OT FOUGERES