Le Mois du Gallo Cinéma Le Grufalot & le Grufalotin Plouguenast-Langast, 20 mars 2022, Plouguenast-Langast.

Le Mois du Gallo Cinéma Le Grufalot & le Grufalotin Plouguenast-Langast

2022-03-20 – 2022-03-20

Plouguenast-Langast Côtes d’Armor Plouguenast-Langast

En partenariat avec le Cithéa, projection du dessin animé « Le Grufalot » et sa suite « Le Grufalotin » en gallo. Le film, accessible dès le plus jeune âge (4 ans), propose de découvrir l’histoire d’une petite souris se promenant dans les bois. Elle rencontre un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l’invitent chacun leur tour à déjeuner dans leur demeure. Mais la petite souris, très maligne, prétexte un rendez-vous avec… un « Grufalot » ! En complément de la projection, un atelier « Créer son Grufalot » sera proposé.

Durée : environ 1h. Sur inscription uniquement pour l’atelier de création au 02 96 28 93 53 ou contact@cacsud22.com avant le 18 mars

