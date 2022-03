Le Mois du Gallo Animations ludiques Laurenan, 23 mars 2022, Laurenan.

Le CAC Sud 22 et la médiathèque de Laurenan s’associent afin de proposer aux enfants du territoire de partir à la découverte de la culture gallèse. A travers des ateliers ludiques composés de jeux et d’ouvrages, les jeunes pourront découvrir et approfondir leurs connaissances du gallo en s’amusant.

Gratuit. Durée : 2h.

