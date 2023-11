Le mois du film documentaire, 1 novembre 2023, .

Du mercredi 01 novembre 2023 au jeudi 30 novembre 2023 :

Un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde du 1er au 30 novembre.

Le Mois du film documentaire est une invitation faite à toutes les structures culturelles, éducatives et sociales, désireuses de promouvoir le cinéma documentaire auprès d’un large public. Ces 2300 lieux participent à un projet commun en organisant des projections, des rencontres, expositions, ateliers, colloques, concerts…

La manifestation repose sur un principe de liberté de participation et de programmation pour ces structures. Ce principe de fonctionnement fait la réussite de l’événement: chacune imagine un programme thématique, choisit les films et organise ses séances, en toute autonomie ou bien en s’appuyant sur les propositions d’Images en bibliothèques.

Au fil des années, le Mois du film documentaire a tissé un grand réseau de partenaires sur le territoire pour favoriser la diffusion du documentaire et la visibilité des films auprès de tous les publics.

Le Mois du film documentaire réunit 900 bibliothèques, 400 cinémas, plus d’une centaine d’écoles, collèges, lycées et universités, 300 mairies et communautés de communes, plus de 500 établissements culturels et associations et une centaine de structures sociales.

Dans divers cinémas

Contact : https://moisdudoc.com/?fbclid=IwAR3v5sV6mxXzkwMkK0hx5qbCds6cgQ8HalTVVH7b9v8AIlITH3U4Jtl3Hc0

