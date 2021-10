Vimory Salle Polyvalente Vimory Le mois du film documentaire – Sylviculture et écosystèmes, un fragile équilibre Salle Polyvalente Vimory Catégorie d’évènement: Vimory

Faisant suite à son film "Le temps des forêts", mettant en lumière une exploitation à outrance de nos paysages boisés, François-Xavier Drouet poursuit ses rencontres auprès des professionnels et des bénévoles de la sylviculture pour mieux comprendre les enjeux de la sauvegarde des forêts françaises aujourd'hui. En présence de Stéphanie Wurpillot, du service de l'inventaire forestier et environnemental (IGN) à Nogent -sur-Vernisson 2021, l'année d'après. Parce que l'on désire par-dessus tout retrouver notre vie d'avant, celle de la culture et des rencontres. Pour cela, les équipes du réseau Agorame se mobilisent, encore et toujours, autour de la 22e édition du Mois du Film Documentaire.

2021-11-05T18:30:00 2021-11-05T21:00:00

