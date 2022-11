Le Mois du film documentaire – Projection du film « Les Charbonnières de Tana »

2022-11-26 17:30:00 – 2022-11-26 19:30:00 EUR 0 0 Du 1er au 30 novembre 2022, un festival national et international dédié au cinéma documentaire.

Cet événement, en partenariat avec la Bibliothèque départementale et en collaboration avec 10 bibliothèques de son réseau, propose des films de création qui donnent à voir une sélection de portraits de femmes au travail. Les projections seront suivies d’un débat. Le 26 novembre, découvrez le film « Les Charbonnières de Tana », réalisé par Ahmed Jemai.

Synopsis : Dans un quartier du centre ville de la capitale de Madagascar, un des trois pays les plus pauvres de la planète, vivent dans des conditions extrêmes des femmes membres d'une communauté originaire d'un village des hauts plateaux. Depuis près de vingt ans, ces femmes vendent du charbon de bois sur un bout du trottoir qui constitue leur seul lieu de vie. Sur cet espace à ciel ouvert, ces femmes vivent et travaillent sous la menace permanente d'expulsion par les autorités municipales. Accusées de salir le quartier, victimes de nombreuses discriminations, « les charbonnières de Tana » remplissent quotidiennement une véritable mission sociale et économique : permettre aux familles ainsi qu'aux petits restaurants de la capitale malgache de préparer les repas grâce au charbon.

