2022-11-13 – 2022-11-13

Finistre Plogastel-Saint-Germain Présentation : Depuis 2000, le Mois du film documentaire est une opération nationale coordonnée par Images en Bibliothèques. En Région Bretagne, cet événement est porté par une coordination de quatre associations qui œuvrent à la diffusion culturelle et la promotion du cinéma toute l’année : Daoulagad Breizh pour le Finistère. L’objectif de cet événement est de faire découvrir le cinéma documentaire en montrant des œuvres de qualité, souvent peu diffusées, à des publics toujours plus divers et parfois éloignés de la culture. Film sélectionné : « Les arbres meurent debout »

En présence du réalisateur Ronan Kerneur et de la réalisatrice Fany Fulchiron bibliotheque@plogastelsaintgermain.fr +33 2 98 54 91 88 Salle Polyvalente Rue de Briscoul Plogastel-Saint-Germain

