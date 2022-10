Le mois du film documentaire // Nos ombres d’Algérie

Le mois du film documentaire // Nos ombres d'Algérie



2022-11-24 20:30:00 – 2022-11-24 Dans “Nos ombres d’Algérie”, des dessinateurs explorent, depuis la France, les mémoires de la guerre d’Algérie.

Dans "Nos ombres d'Algérie", des dessinateurs explorent, depuis la France, les mémoires de la guerre d'Algérie.

Par le trait, ils font œuvre de mémoire et racontent autrement une guerre dont on a longtemps tu le nom en France. Le réalisateur Vincent Marie, sera présent et pourra nous présenter plus en détail son documentaire et répondre à nos questions.

